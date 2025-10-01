Въехавший в дом Mercedes дочери Цапка не подлежит восстановлению

Дочери криминального авторитета Сергея Цапка Анастасии, которая, по данным СМИ, протаранила на Mercedes жилой дом под Таганрогом, скорее всего, нет смысла восстанавливать разбитый автомобиль.
Такое мнение в беседе с aif.ru выразил автоэксперт Роман Гуляев.
Как сообщалось, девушка въехала в дом на Mercedes AMG GT 63S 2019 года.
«Могу сказать одно: для ремонта понадобятся очень специфические детали, которых либо нет в России, либо их нужно заказывать и долго ждать. Поэтому, если Mercedes владельцу дорог как память, то восстанавливать его ему придется очень долго», — отметил Гуляев.
«И, наверное, смысла ремонтировать автомобиль уже нет. Только продать годные остатки машины на разборку задешево и закончить отношения с этим Mercedes», — добавил автоэксперт.
По данным СМИ, 25-летняя дочь Сергея Цапка протаранила жилой дом под Таганрогом в ночь на 28 сентября. Девушка не справилась с управлением и врезалась в стену, повредив крышу, фасад и несколько комнат. Утверждается, что она была пьяна. При этом, по некоторой информации, родство виновницы ДТП и Цапка пока не подтверждено.
Ранее юрист Ивана Соловьев сообщил, что дочь Цапка могут лишить водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, если будет доказано, что она в момент ДТП за рулем была в состоянии алкогольного опьянения. Также по его словам, девушку могут обязать выплатить компенсацию материального вреда и стоимость поврежденного имущества жильцам дома.