Землетрясение произошло на Филиппинах: стихия унесла десятки жизней

Ранее KP.RU сообщил, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Курильских островов, в северной их части. Толчки мощностью в 3−4 балла могли ощущаться в Северо-Курильске, однако ничего существенного не случилось, и последствий также не зафиксировано.