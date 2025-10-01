Землетрясение произошло на Филиппинах: стихия унесла десятки жизней

Количество жертв мощного землетрясения на Филиппинах увеличилось до 60 человек. Данную информацию распространил телеканал GMA News, ссылаясь на официальные данные национального управления гражданской обороны.
Заместитель секретаря управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Алехандро подтвердил печальную статистику. Он пояснил, что продолжает поступать все больше сообщений о жертвах стихийного бедствия.
Напомним, магнитуду подземных толчков оценили в 6,9 балла. В результате природного катаклизма произошло обрушение здания спортивно-оздоровительного комплекса. Поисково-спасательная операция ведется до сих пор. Под завалами могут оставаться люди.
Ранее KP.RU сообщил, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Курильских островов, в северной их части. Толчки мощностью в 3−4 балла могли ощущаться в Северо-Курильске, однако ничего существенного не случилось, и последствий также не зафиксировано.