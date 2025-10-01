В одном из районов Башкирии произошел смертельный пожар

В Белокатайском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом сообщило региональное МЧС.
Трагедия случилась в селе Нижний Искуш днем 30 сентября. На улице Бунакова загорелся одноэтажный бревенчатый дом. Спасатели потушили пожар и при разборе места происшествия обнаружили погибшую женщину. Ей было 73 года.
Причины и обстоятельства инцидента выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.