Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном из районов Башкирии произошел смертельный пожар

В огне погибла 73-летняя жительница Белокатайского района.

Источник: Комсомольская правда

В Белокатайском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом сообщило региональное МЧС.

Трагедия случилась в селе Нижний Искуш днем 30 сентября. На улице Бунакова загорелся одноэтажный бревенчатый дом. Спасатели потушили пожар и при разборе места происшествия обнаружили погибшую женщину. Ей было 73 года.

Причины и обстоятельства инцидента выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.