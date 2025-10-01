Ричмонд
Пожар на предприятии ликвидировали в Ростовской области после атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили ночную воздушную атаку ВСУ на северные районы Ростовской области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах были уничтожены и перехвачены вражеские беспилотные летательные аппараты.

Источник: Life.ru

В результате падения одного из БПЛА на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе возник пожар — загорелась кровля здания и сухая растительность на прилегающей территории. Прибывшие пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

А вечером 30 сентября враг пытался атаковать Белгородскую область. Силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над регионом. О пострадавших не сообщалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше