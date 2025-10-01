Россиян предупредили об ответственности за оставление человека в опасности: бездействие может обернуться уголовным делом

Юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости напомнил, что гражданам РФ за оставление человека в опасности и невызов медицинской помощи может грозить уголовное наказание. Он пояснил, что это касается ситуаций, когда человек находится в опасном для жизни состоянии и не может помочь себе сам из-за детского возраста, старости, болезни или беспомощности.