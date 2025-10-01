Россиян предупредили об ответственности за оставление человека в опасности: бездействие может обернуться уголовным делом

Юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости напомнил, что гражданам РФ за оставление человека в опасности и невызов медицинской помощи может грозить уголовное наказание. Он пояснил, что это касается ситуаций, когда человек находится в опасном для жизни состоянии и не может помочь себе сам из-за детского возраста, старости, болезни или беспомощности.
По словам юриста, оставление в такой ситуации является основанием для привлечения к ответственности любого гражданина, который находился рядом и имел возможность оказать помощь. Он уточнил, что под оказанием помощи понимается даже вызов службы скорой. За такое деяние предусмотрена ответственность по статье 125 Уголовного кодекса.
Хаминский добавил, что согласно закону, ответственность понесет, например, водитель, попавший в аварию и не вызвавший скорую для пострадавшего. Также ответственность грозит работнику образовательного учреждения, если в нем пострадал ребенок. При этом юрист обратил внимание, что для случайного прохожего, который увидел человека в экстренной ситуации, ответственность за неоказание помощи фактически не предусмотрена.
Отдельно Хаминский объяснил, что грозит врачам за неоказание помощи больному. Он сообщил, что если врач, работающий в медицинской организации или в службе скорой помощи, находится на дежурстве, то его отказ будет расцениваться как уголовное преступление по статье 124 УК РФ. Юрист заключил, что ответственность наступает только в случае, если неоказание помощи повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести, тяжкого вреда или привело к смерти пациента.
Ранее стало известно, что в России к 2030 году хотят сократить время, которое люди проводят на больничных, на 15%. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Министр отметил, что больше 70% случаев временной нетрудоспособности связаны с инфекционными болезнями.