В Иркутской области начальник филиала энергокомпании за взятку списала долги УК

В Иркутской области разразился громкий коррупционный скандал. Следственный комитет возбудил уголовные дела против руководства энергоснабжающей компании, подозреваемого в получении коммерческих взяток на крупные суммы. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР региона.
— В период с декабря 2024 года по май 2025 года одна из подозреваемых, будучи начальником Ангарского филиала энергоснабжающей компании, используя свое служебное положение, способствовала противоправным действиям в пользу директора одной из городских управляющих компаний, — поделились в ведомстве.
В течение нескольких месяцев она незаконно списывала долги управляющих компаний за электроэнергию, получая за это денежные вознаграждения. За одно такое «содействие» женщина получила 200 тысяч рублей.
Позже к коррупционной деятельности подключились еще два руководителя компании. В сентябре этого года они получили от предпринимателя 260 тысяч рублей за подписание документов о подключении трубопровода и вводе оборудования в эксплуатацию. Эти средства являлись частью более крупного коммерческого подкупа, общая сумма которого превысила 600 тысяч рублей.
Преступная деятельность была пресечена благодаря совместной работе службы собственной безопасности компании и сотрудников ГУ МВД по Иркутской области. Расследование уголовного дела продолжается.