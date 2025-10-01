В Иркутской области начальник филиала энергокомпании за взятку списала долги УК

Позже к коррупционной деятельности подключились еще два руководителя компании. В сентябре этого года они получили от предпринимателя 260 тысяч рублей за подписание документов о подключении трубопровода и вводе оборудования в эксплуатацию. Эти средства являлись частью более крупного коммерческого подкупа, общая сумма которого превысила 600 тысяч рублей.