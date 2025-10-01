Ричмонд
Четырехлетнего мальчика сбили на «зебре» в Екатеринбурге

Маленький пешеход выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Серьезное ДТП с участием ребенка случилось вечером 30 сентября на улице Белореченской в Екатеринбурге. Как установили автоинспекторы, на 4-летнего мальчика, который выбежал на дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, наехал 64-летний водитель Mazda CX-5.

Дошкольника доставили в больницу с различными травмами.

«По предварительным данным, в момент ДТП малолетний ребенок находился без сопровождения взрослых», — рассказали в городской ГИБДД.

Мама пострадавшего ребенка находилась в момент происшествия на работе, она рассказала, что младший сын возвращал домой с девятилетним братом с тренировки.

По факту аварии проводится проверка.