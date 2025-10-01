В Омске водитель автобуса зажал ногу ребёнка дверью и протащил по асфальту

Ранее Life.ru писал о трагической аварии на трассе М-5 в Пензенской области. Там «Лада Калина» столкнулась с автобусом, в результате чего погибли трое молодых людей: два 18-летних пассажира и 22-летний водитель. Ещё несколько человек, включая водителя автобуса и пассажиров, получили травмы и были доставлены в больницу.