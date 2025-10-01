При землетрясении на Филиппинах погибло не менее 60 человек

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии ранее сообщил, что эпицентр землетрясения тектонического характера находился на глубине пяти километров примерно в двадцати километрах к северо-востоку от города Бого, расположенного в провинции Себу. Сейсмические толчки были зарегистрированы во вторник в 21:59 по местному времени (16:59 мск).