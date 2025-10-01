73-летняя жительница Башкирии погибла при пожаре

73-летняя жительница Башкирии погибла в пожаре. Пожар произошел днем 30 сентября в селе Нижний Искуш Белокатайского района.
Как сообщают в МЧС по РБ, пожар произошел на улице Бунакова в одноэтажном деревянном доме. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, но при разборе завалов обнаружили тело пожилой женщины.
На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России для установления точных причин трагедии. Предварительная версия указывает на нарушение правил эксплуатации печного отопления.