73-летняя жительница Башкирии погибла при пожаре

Пожар произошел вечером 30 сентября в селе Нижний Искуш Белокатайского района.

73-летняя жительница Башкирии погибла в пожаре. Пожар произошел днем 30 сентября в селе Нижний Искуш Белокатайского района.

Как сообщают в МЧС по РБ, пожар произошел на улице Бунакова в одноэтажном деревянном доме. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, но при разборе завалов обнаружили тело пожилой женщины.

На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России для установления точных причин трагедии. Предварительная версия указывает на нарушение правил эксплуатации печного отопления.