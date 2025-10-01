Главе минтранса Челябинской области продлили арест

Мещанский суд Москвы в феврале по делу о растрате арестовал министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, его предшественника на посту министра Дмитрия Микулика, директора ООО «Технопарк» Александра Зырянова и предпринимателя Константина Зарипова. Еще одной фигурантке — заместителю гендиректора ООО «РСГрупп» Екатерине Краснихиной — суд избрал более мягкую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Позднее в деле появились еще две обвиняемые: начальника правового управления министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анну Курьянову суд отправил в СИЗО, директору одной из крупнейших подведомственных организаций — ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой избрал запрет определенных действий.