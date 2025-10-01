Обстоятельства устанавливаются: в омской полиции прокомментировали ДТП с автобусом

«По предварительным данным Госавтоинспекции, когда в салон пытались зайти женщина с 5-летним ребенком, водитель закрыл дверь и несколько метров протащил мальчика по дороге. Позже мама вместе с сыном обратилась за помощью в больницу. Ребенок получил ушибы. По результатам осмотра мальчику назначено амбулаторное лечение», — рассказали в полиции о состоянии травмированного мальчика.