Обстоятельства устанавливаются: в омской полиции прокомментировали ДТП с автобусом

Стало известно состояние мальчика, зажатого в Омске дверью автобуса.

Источник: Комсомольская правда

В омской полиции прокомментировали инцидент на остановке «Улица Рабиновича». Напомним, сегодня в сети появилось видео ДТП с маленьким мальчиком. Водитель автобуса дверью зажал ребенку ногу и протащил несколько метров по дороге.

Как стало известно, инцидент произошел 22 сентября около 18:30. Травму пассажира допустил водитель автобуса № 33.

«По предварительным данным Госавтоинспекции, когда в салон пытались зайти женщина с 5-летним ребенком, водитель закрыл дверь и несколько метров протащил мальчика по дороге. Позже мама вместе с сыном обратилась за помощью в больницу. Ребенок получил ушибы. По результатам осмотра мальчику назначено амбулаторное лечение», — рассказали в полиции о состоянии травмированного мальчика.

Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будут установлены окончательные обстоятельства и причины резонансного ДТП.