Минобороны: ПВО ночью уничтожили 20 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО за ночь уничтожили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами РФ. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в Министерстве обороны России.
Уточняется, что восемь дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, еще столько же — над территорией Ростовской области.
— Три БПЛА — над территорией Саратовской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области, — передает Telegram-канал Минобороны.
Днем ранее в Минобороны сообщили, что боевики ВСУ атаковали Россию ракетами «Нептун». Однако они не долетели до конечной точки маршрута, так как их сбили средства противовоздушной обороны РФ.
Также стало известно, что в ночь на 30 сентября над территорией России сбили 81 украинский беспилотник. При этом 26 дронов уничтожили в Воронежской области, а еще 25 беспилотник ВСУ уничтожили в Белгородской области.