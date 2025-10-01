Ричмонд
Минобороны: ПВО ночью уничтожили 20 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО за ночь уничтожили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами РФ. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что восемь дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, еще столько же — над территорией Ростовской области.

— Три БПЛА — над территорией Саратовской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области, — передает Telegram-канал Минобороны.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что боевики ВСУ атаковали Россию ракетами «Нептун». Однако они не долетели до конечной точки маршрута, так как их сбили средства противовоздушной обороны РФ.

Также стало известно, что в ночь на 30 сентября над территорией России сбили 81 украинский беспилотник. При этом 26 дронов уничтожили в Воронежской области, а еще 25 беспилотник ВСУ уничтожили в Белгородской области.

