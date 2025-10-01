Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском сельчанин убил трех щенков на глазах у детей

Жителя Березовского района будут судить за жестокость.

Источник: Комсомольская правда

Под Красноярском будут судить гражданина по статье «Жестокое обращение с животными». Подробности рассказали в краевой прокуратуре.

В мае нынешнего года в одном из сел Березовского района обвиняемый заметил трех бездомных щенков. Местные подростки взяли над ними шефство — соорудили будку, подкармливали. Однако взрослый мужчина в грубой форме потребовал щенков убрать.

Дети отказались. И тогда обвиняемый схватил садовую лопату и нанес животным жуткие увечья. Они скончались в муках на глазах потрясенных детей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Березовский районный суд для рассмотрения по существу.