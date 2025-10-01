Под Красноярском сельчанин убил трех щенков на глазах у детей

Под Красноярском будут судить гражданина по статье «Жестокое обращение с животными». Подробности рассказали в краевой прокуратуре.
В мае нынешнего года в одном из сел Березовского района обвиняемый заметил трех бездомных щенков. Местные подростки взяли над ними шефство — соорудили будку, подкармливали. Однако взрослый мужчина в грубой форме потребовал щенков убрать.
Дети отказались. И тогда обвиняемый схватил садовую лопату и нанес животным жуткие увечья. Они скончались в муках на глазах потрясенных детей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Березовский районный суд для рассмотрения по существу.