В Омске водитель автобуса зажал дверью пятилетнего мальчика и протащил по дороге

Полиция Омска проводит проверку по факту инцидента с участием водителя рейсового автобуса и пятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. По данным ведомства, водитель автобуса не заметил, что ребенок застрял между дверями, и в этот момент начал движение.

Водитель не заметил вошедшего ребенка, закрыл двери и нажал на педаль газа.

Полиция Омска проводит проверку по факту инцидента с участием водителя рейсового автобуса и пятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. По данным ведомства, водитель автобуса не заметил, что ребенок застрял между дверями, и в этот момент начал движение.

«По предварительным данным Госавтоинспекции, когда в салон пытались зайти женщина с 5-летним ребенком, водитель закрыл дверь и несколько метров протащил мальчика по дороге», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале омской полиции.

Согласно сообщению, происшествие случилось 22 сентября на остановке «Улица Рабиновича». В ходе инцидента водитель транспортного средства зажал мальчику ногу дверью, после чего, нажав на педаль газа, протащил ребенка по асфальту на несколько метров. Позднее мать обратилась с сыном за медицинской помощью в больницу, где у ребенка были диагностированы ушибы. По итогам осмотра мальчику назначили амбулаторное лечение. В отношении водителя сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку.