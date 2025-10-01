В Омске водитель автобуса зажал дверью пятилетнего мальчика и протащил по дороге

Согласно сообщению, происшествие случилось 22 сентября на остановке «Улица Рабиновича». В ходе инцидента водитель транспортного средства зажал мальчику ногу дверью, после чего, нажав на педаль газа, протащил ребенка по асфальту на несколько метров. Позднее мать обратилась с сыном за медицинской помощью в больницу, где у ребенка были диагностированы ушибы. По итогам осмотра мальчику назначили амбулаторное лечение. В отношении водителя сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку.