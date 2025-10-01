Президент Польши жестко ответил Зеленскому на его требования

Варшава отказалась закрывать проход в Балтийском море из-за предполагаемого наличия «теневого флота» Москвы.
Польша не планирует поднимать вопрос о закрытии Балтийского моря по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил президент Польши Кароль Навроцкий. По его словам, решения такого масштаба не могут приниматься из-за просьб украинского лидера и требуют широкой экспертизы и обсуждения с военными.
«Подобные решения не принимаются на основе слов Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия. Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство», — заявил Навроцкий в интервью радиостанции Zet.
Он подчеркнул, что польские власти учитывают потенциальные последствия для экономики и общества в случае ограничений судоходства в Балтийском море. По его словам, прежде чем рассматривать возможность закрытия Балтики, необходимо провести консультации с военными экспертами и обсудить ситуацию совместно с президентами стран Балтии и польским Бюро национальной безопасности. Навроцкий отметил, что внимательно следит за происходящим в регионе, а также за дискуссиями о так называемом «теневом флоте» России, который, по заявлениям Киева, занимается обходом международных санкций.
В середине сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать специальную зону контроля в Северном море для мониторинга прохода старых судов в Балтийское море. Он отметил, что это возможно на основе Копенгагенской договоренности, позволяющей Дании проверять техническое состояние судов.