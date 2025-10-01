Президент Польши жестко ответил Зеленскому на его требования

Он подчеркнул, что польские власти учитывают потенциальные последствия для экономики и общества в случае ограничений судоходства в Балтийском море. По его словам, прежде чем рассматривать возможность закрытия Балтики, необходимо провести консультации с военными экспертами и обсудить ситуацию совместно с президентами стран Балтии и польским Бюро национальной безопасности. Навроцкий отметил, что внимательно следит за происходящим в регионе, а также за дискуссиями о так называемом «теневом флоте» России, который, по заявлениям Киева, занимается обходом международных санкций.