Водитель автобуса в Омске зажал ногу ребенка дверью и протащил его по асфальту

Пятилетний мальчик вместе с мамой бежали к автобусу № 33. Однако тогда, когда ребенок попытался зайти в салон транспорта, водитель закрыл двери, зажав ему ногу. После этого автобус поехал, и ребенка протащило по асфальту несколько метров.