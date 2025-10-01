Ричмонд
Водитель автобуса в Омске зажал ногу ребенка дверью и протащил его по асфальту

В Омске водитель автобуса зажал ногу ребенка дверью и протащил его несколько метров по асфальту. Инцидент произошел на остановке «Улица Рабиновича». Об этом в среду, 1 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

Пятилетний мальчик вместе с мамой бежали к автобусу № 33. Однако тогда, когда ребенок попытался зайти в салон транспорта, водитель закрыл двери, зажав ему ногу. После этого автобус поехал, и ребенка протащило по асфальту несколько метров.

Уточняется, что очевидцы кричали водителю и просили остановиться, но тот продолжил движение.

— Мама вместе с малышом обратились в больницу. Ребенок получил сильные ушибы, ему назначено амбулаторное лечение. МВД проводит проверку в отношении водителя, — передает Telegram-канал.

29 сентября в Екатеринбурге при столкновении двух автобусов пострадали 14 человек. По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителем одного из автобусов.