В Иркутской области комендантский час будет действовать с 22:00 с 1 октября

В Иркутской области вводятся сезонные ограничения для несовершеннолетних. С 1 октября по 31 марта детям и подросткам запрещено находиться в общественных местах с 22:00 до 6:00 без сопровождения родителей или законных представителей. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.