В Иркутской области комендантский час будет действовать с 22:00 с 1 октября

В Иркутской области вводятся сезонные ограничения для несовершеннолетних. С 1 октября по 31 марта детям и подросткам запрещено находиться в общественных местах с 22:00 до 6:00 без сопровождения родителей или законных представителей. Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
— Перечень таких мест достаточно широкий. Стадионы, улицы, скверы, парки, общественный транспорт, строительные площадки, интернет-клубы, чердаки, крыши, подвалы и иное в указанное время под запретом для посещения несовершеннолетними, — пояснили в ведомстве.
При обнаружении ребенка в ночное время полиция устанавливает его личность, контактные данные и информацию о родителях. Все материалы затем передаются в комиссию по делам несовершеннолетних, которая рассматривает вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
За нарушение требований «комендантского часа» законным представителям грозит штраф от 300 до 500 рублей.
По статистике, за 8 месяцев 2025 года в регионе выявлено 2865 нарушителей «комендантского часа». Полицейские провели около 3850 рейдов и составили более 2200 протоколов, которые направлены в комиссии по делам несовершеннолетних.