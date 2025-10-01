Олегу Чемезову выбрали крайнюю меру

Олег Чемезов перешел в правительство Свердловской области, возглавляемое губернатором Евгением Куйвашевым, в марте 2019 года из Тюменской областной думы. В декабре 2021 года назначен на пост вице-губернатора, отвечал за организацию деятельности правительства в сферах финансов, бюджетной, налоговой, внутренней и информационной политики, а также регулирования контрактной системы, государственного регулирования тарифов. За неделю до своей отставки в марте 2025 года Евгений Куйвашев вывел из-под контроля Олега Чемезова министерство финансов, департамент государственных закупок, Региональную энергетическую комиссию (РЭК) и лишил статуса председателя правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Вечером 25 сентября стало известно, что избранный губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил его от должности.