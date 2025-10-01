Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергодар остался без воды из-за аварии на электросетях

Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции, временно остался без водоснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Максим Пухов.

В Энергодаре прекращена подача воды на город.

Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции, временно остался без водоснабжения из-за аварии на электросетях. Об этом сообщил глава администрации Энергодара Максим Пухов.

«В связи с неисправностью электротехнического оборудования временно прекращена подача воды на город», — заявил Пухов в своем telegram-канале. По его данным, специалисты уже начали работы по восстановлению подачи воды.

Точные сроки восстановления водоснабжения пока не называются. Однако Пухов заверил, что проблема будет решена оперативно.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше