Силы ПВО уничтожили БПЛА в трех районах Ростовской области

В Ростовской области силы ПВО Минобороны РФ нейтрализовали беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Силами противовоздушной обороны были успешно уничтожены и перехвачены БПЛА в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах. В результате никто не пострадал», — отметил Слюсарь.
Он также добавил, что из-за падения одного из БПЛА на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Однако дежурные расчеты оперативно ликвидировали возгорание.
Кроме того, в результате атаки ночью были обесточены несколько поселков в Верхнедонском и Шолоховском районах. В настоящее время энергоснабжение этих населенных пунктов восстановлено по резервной схеме.