Над регионами России за ночь уничтожили 20 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 20 украинских дронов за минувшую ночь, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«За прошедшую ночь силами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 8 дронов сбиты над Белгородской областью, 8 — над Ростовской областью, 3 — над Саратовской областью и 1 — над Воронежской областью», — уточнили в ведомстве.
Добавим, дежурные силы российской противовоздушной обороны минувшей ночью перехватили и ликвидировали над территорией страны 81 украинский беспилотник.
