Суд Москвы арестовал имущество и счета обвиняемого в растрате главы «РДК»

По версии следствия, Горбаченко, используя свое служебное положение директора департамента клиринга АО «НКО ЦК “РДК”, а также являясь членом ее правления, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами и руководителями из числа сотрудников Банка России и руководства “РДК” и неустановленными соучастниками, преследуя цель получения репутационных преференций перед руководством, повышений по службе, а также с целью сохранения положения, совершил хищения путем растраты ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя.