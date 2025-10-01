Ричмонд
Суд Москвы арестовал имущество и счета обвиняемого в растрате главы «РДК»

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Суд Москвы арестовал имущество председателя правления небанковской кредитной организации (НКО ЦК) «РДК» Сергея Горбаченко, обвиняемого в растрате. Это отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: Freepik

«На имущество обвиняемого наложен арест. Таким образом, наложенными судом ограничениями обвиняемый Горбаченко С. Г. длительное время лишен источника существования и доступа к накоплениям на счете», — отмечается в документе.

По версии следствия, Горбаченко, используя свое служебное положение директора департамента клиринга АО «НКО ЦК “РДК”, а также являясь членом ее правления, действуя в составе организованной преступной группы совместно с неустановленными организаторами и руководителями из числа сотрудников Банка России и руководства “РДК” и неустановленными соучастниками, преследуя цель получения репутационных преференций перед руководством, повышений по службе, а также с целью сохранения положения, совершил хищения путем растраты ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя.

26 июля Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

АО «НКО ЦК “РДК” — небанковская кредитная организация, являющаяся центральным контрагентом в соответствии с федеральным законом “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”.