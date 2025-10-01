Минобороны: Силы ПВО уничтожили за ночь 20 дронов ВСУ над российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 1 октября уничтожили в небе над регионами страны 20 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России.
В частности, по восемь вражеских дронов российские военные ликвидировали над Ростовской и Белгородской областями, три — над Саратовской и один беспилотник противника сбили над Воронежской областью.
Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили о сбитом за ночь 30 сентября 81 беспилотнике противника. Главными целями атаки дронов ВСУ стали Белгородская и Воронежская области России.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 760 террористических атак дронов вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.