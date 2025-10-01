NYT: США стремятся отстранить президента Венесуэлы от власти

В администрации США обсуждают возможность усиления военного давления на Мадуро, чтобы отстранить его от власти.
Администрация президента США Дональда Трампа, возглавляемая госсекретарем Марко Рубио, предпринимает шаги по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.
«В последние дни усилия высокопоставленных помощников президента Трампа с целью отстранения от власти Николаса Мадуро усилились. Ее возглавляет госсекретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио», — сказано в материале NYT.
Сообщается, что представители администрации США рассматривают возможность проведения масштабной кампании, направленной на усиление военного давления с целью смещения Мадуро с поста главы государства. Рубио заявил, что президент Венесуэлы является нелегитимным руководителем, причастным к организации экспорта наркотиков на территорию США.
Издание сообщает, что Рубио предлагает действовать жестче, используя информацию от Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Его позицию поддерживают глава ЦРУ Джон Рэтклифф и советник президента по внутренней безопасности Стивен Миллер. По словам нынешних и бывших чиновников, американские военные рассматривают возможность провести операции против подозреваемых в незаконной торговле наркотиками прямо в Венесуэле, но Белый дом пока не дал на это согласие. Представители оппозиции Венесуэлы рассказали изданию, что готовят планы на случай падения власти Мадуро и обсуждают их с администрацией Трампа.
Ранее Мадуро выступил с резкой критикой в адрес Рубио в ответ на его заявления, связанные с территориальным спором между Венесуэлой и Гайаной. В ходе выступления в эфире телеканала VTV Мадуро публично охарактеризовал представителя американской администрации как «идиота». Глава государства также подчеркнул, что Каракас (столица Венесуэлы — прим. URA.RU) не намерен реагировать на подобные угрозы. Кроме того, Мадуро напомнил, что Венесуэла является родиной освободителей, в частности Симона Боливара, который возглавлял движение за независимость испанских колоний в Южной Америке, передает 360.ru.