NYT: США стремятся отстранить президента Венесуэлы от власти

Ранее Мадуро выступил с резкой критикой в адрес Рубио в ответ на его заявления, связанные с территориальным спором между Венесуэлой и Гайаной. В ходе выступления в эфире телеканала VTV Мадуро публично охарактеризовал представителя американской администрации как «идиота». Глава государства также подчеркнул, что Каракас (столица Венесуэлы — прим. URA.RU) не намерен реагировать на подобные угрозы. Кроме того, Мадуро напомнил, что Венесуэла является родиной освободителей, в частности Симона Боливара, который возглавлял движение за независимость испанских колоний в Южной Америке, передает 360.ru.