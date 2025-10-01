Мешки с наркотиками в багажнике Camry: полиция и КНБ провели совместную спецоперацию

На 58-м км автодороги Алматы — Бишкек сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматинской области при содействии Управления полиции Жамбылского района и батальона патрульной полиции была остановлена автомашина Toyota Camry. При проверке транспортного средства в багажном отделении были обнаружены три полимерных мешка, обернутых в черные полиэтиленовые пакеты. Внутри находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом.