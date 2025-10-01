Мешки с наркотиками в багажнике Camry: полиция и КНБ провели совместную спецоперацию

Подробностями спецоперации сегодня, 1 октября 2025 года, поделились в пресс-службе областного департамента полиции:
На 58-м км автодороги Алматы — Бишкек сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматинской области при содействии Управления полиции Жамбылского района и батальона патрульной полиции была остановлена автомашина Toyota Camry. При проверке транспортного средства в багажном отделении были обнаружены три полимерных мешка, обернутых в черные полиэтиленовые пакеты. Внутри находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом.
Согласно заключению экспертов, изъятое является наркотическим средством — высушенной марихуаной, общий вес которой составил 58 кг 560 г.
По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. В отношении 55-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, он водворен в изолятор временного содержания.
Стражи порядка напоминают, что незаконное хранение, перевозка и распространение наркотических средств влечет за собой уголовную ответственность.