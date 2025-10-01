Ричмонд
Мешки с наркотиками в багажнике Camry: полиция и КНБ провели совместную спецоперацию

В Алматинской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2025» полицейские совместно с сотрудниками КНБ пресекли незаконный оборот наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Источник: polisia.kz

Подробностями спецоперации сегодня, 1 октября 2025 года, поделились в пресс-службе областного департамента полиции:

На 58-м км автодороги Алматы — Бишкек сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматинской области при содействии Управления полиции Жамбылского района и батальона патрульной полиции была остановлена автомашина Toyota Camry. При проверке транспортного средства в багажном отделении были обнаружены три полимерных мешка, обернутых в черные полиэтиленовые пакеты. Внутри находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом.

Согласно заключению экспертов, изъятое является наркотическим средством — высушенной марихуаной, общий вес которой составил 58 кг 560 г.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств. В отношении 55-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, он водворен в изолятор временного содержания.

Пресс-служба ДП Алматинской области

Стражи порядка напоминают, что незаконное хранение, перевозка и распространение наркотических средств влечет за собой уголовную ответственность.