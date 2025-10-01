Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских БПЛА над Россией

По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, ещё восемь — над Ростовской, три — над Саратовской и один — над Воронежской. Все цели были уничтожены без последствий для гражданского населения.
Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области пожарные ликвидировали возгорание на предприятии после атаки вражеского беспилотника. Силы ПВО уничтожили дроны в трёх районах региона. В результате падения одного из аппаратов загорелась крыша здания и сухая трава, но пожар удалось быстро потушить, пострадавших не было.
