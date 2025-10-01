Ричмонд
Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских БПЛА над Россией

Минобороны России сообщило об очередной массированной атаке беспилотников ВСУ. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА самолётного типа.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, восемь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, ещё восемь — над Ростовской, три — над Саратовской и один — над Воронежской. Все цели были уничтожены без последствий для гражданского населения.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области пожарные ликвидировали возгорание на предприятии после атаки вражеского беспилотника. Силы ПВО уничтожили дроны в трёх районах региона. В результате падения одного из аппаратов загорелась крыша здания и сухая трава, но пожар удалось быстро потушить, пострадавших не было.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

