В Краснодаре на Ростовском шоссе взорвалась иномарка: что известно

По словам очевидцев, вспыхнула Toyota Camry. Первый хлопок прогремел, пока она двигалась, а второй уже после того, как начался пожар.



Предварительно, в авто мог взорваться газовый баллон. Предварительно, это мог быть газовый баллон.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, огонь распространился на площади 8 квадратных метров. Спасатели прибыли на место происшествия в 17:49. Через 4 минуты они полностью ликвидировали возгорание. В борьбе с пламенем участвовали 8 специалистов, которые задействовали две единицы техники.