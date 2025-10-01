GMA: число погибших из-за землетрясения на Филиппинах достигло 60

Напомним, магнитуда землетрясения, которое произошло у берегов Филиппин вечером 30 сентября, составляла 6,9. Также сообщалось, что из-за подземных толчков обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса в филиппинском муниципалитете Сан-Ремихио, в котором находились люди.