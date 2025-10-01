Ричмонд
GMA: число погибших из-за землетрясения на Филиппинах достигло 60

Управление гражданской обороны Филиппин продолжает получать сообщения о последствиях землетрясения.

Источник: Аргументы и факты

Число погибших из-за землетрясения на Филиппинах составляет как минимум 60 человек, сообщил помощник секретаря управления гражданской обороны страны (OCD) Бернардо Рафаэлито Алехандро IV.

Ранее поступала информация о 26 погибших и 147 пострадавших.

«Мы получаем сообщения о том, что погибли 60 человек», — сказал чиновник, которого цитирует телеканал GMA News.

Напомним, магнитуда землетрясения, которое произошло у берегов Филиппин вечером 30 сентября, составляла 6,9. Также сообщалось, что из-за подземных толчков обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса в филиппинском муниципалитете Сан-Ремихио, в котором находились люди.