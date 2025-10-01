Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кровля промышленного здания загорелась в Ростовской области из-за атаки БПЛА

В результате атаки украинских беспилотников в Верхнедонском районе Ростовской области загорелась кровля промышленного здания. Об этом в среду, 1 октября, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В результате атаки украинских беспилотников в Верхнедонском районе Ростовской области загорелась кровля промышленного здания. Об этом в среду, 1 октября, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Также средства ПВО перехватили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районах. Ночью в этих районах без электроснабжения остались несколько населенных пунктов. По словам Слюсаря, подача энергии была оперативно восстановлена по резервной схеме.

— Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

За ночь 1 октября средства ПВО ликвидировали 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами РФ. Так, по восемь беспилотников сбили над Ростовской и Белгородской областями.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что боевики ВСУ атаковали Россию ракетами «Нептун». Однако они не долетели до конечной точки маршрута, так как их сбили средства противовоздушной обороны РФ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше