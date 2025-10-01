Кровля промышленного здания загорелась в Ростовской области из-за атаки БПЛА

В результате атаки украинских беспилотников в Верхнедонском районе Ростовской области загорелась кровля промышленного здания. Об этом в среду, 1 октября, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Губернатор добавил, что в ходе инцидента никто не пострадал.
Также средства ПВО перехватили беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районах. Ночью в этих районах без электроснабжения остались несколько населенных пунктов. По словам Слюсаря, подача энергии была оперативно восстановлена по резервной схеме.
— Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
За ночь 1 октября средства ПВО ликвидировали 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами РФ. Так, по восемь беспилотников сбили над Ростовской и Белгородской областями.
Днем ранее в Минобороны сообщили, что боевики ВСУ атаковали Россию ракетами «Нептун». Однако они не долетели до конечной точки маршрута, так как их сбили средства противовоздушной обороны РФ.