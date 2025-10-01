Ричмонд
Возгорание произошло на территории НПЗ в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в среду, 1 октября, сообщил, что на территории местного НПЗ произошло возгорание, которое носит техногенный характер и не связано с атакой беспилотников.

— Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены тем, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано, — сказал Евраев.

В своем Telegram-канале он отметил, что случаев атак БПЛА в регионе сегодня зафиксировано не было, а спецслужбы уже заняты ликвидацией последствий пожара.

28 сентября на улице 9 Мая на севере Москвы загорелось трехэтажное административное здание, в результате пожара частично обрушилась кровля. В ликвидации горения принимали участие около 50 сотрудников МЧС и 16 единиц специализированной техники.

