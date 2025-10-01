Ричмонд
Житель Франции заблудился ночью в горах Алматы

Алматы. 1 октября. КазТАГ — Житель Франции заблудился ночью в горах Алматы, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: pixabay.com

Сегодня ночью в горах Алматы, на склонах вершины Чимбулачка заблудился житель Франции, который, не зная особенностей местности, отправился в горы в одиночку и потерял ориентир.

говорится в сообщении в среду

О местоположении потерявшегося сообщили сотрудники ГК «Шымбулак», получившие от него геолокацию.

На поиски выдвинулся экипаж спасателей из контрольно-спасательного пункта «Туюк-су». Поисково-спасательные работы велись в сложных условиях, ночью, под дождем, по узкой и скользкой горной тропе, ведущей к месту, где находился турист. С помощью альпинистского снаряжения его подняли со склона и эвакуировали в безопасное место.

добавили в МЧС