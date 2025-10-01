Житель Франции заблудился ночью в горах Алматы

На поиски выдвинулся экипаж спасателей из контрольно-спасательного пункта «Туюк-су». Поисково-спасательные работы велись в сложных условиях, ночью, под дождем, по узкой и скользкой горной тропе, ведущей к месту, где находился турист. С помощью альпинистского снаряжения его подняли со склона и эвакуировали в безопасное место.