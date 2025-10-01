В Европе цены на газ выросли почти на четверть

Стоимость газа в настоящее время превышает уровень прошлого года, что связано с увеличением спроса на топливо со стороны европейских государств. Этим летом страны региона были вынуждены закупать больше газа для пополнения запасов в хранилищах. В условиях нехватки новых производственных мощностей на рынке, европейские участники конкурировали за сжиженный природный газ с азиатскими странами, где потребление также продолжает расти.