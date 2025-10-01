Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Thaiger: пропавшую в Таиланде миллионершу нашли мертвой в канале

64-летняя женщина владела крупным продуктовым рынком.

Источник: Аргументы и факты

В Таиланде пропавшую женщину-миллионершу нашли мертвой в канале, сообщает иностранное СМИ The Thaiger.

Речь идет о 64-летней владелице крупного рынка продуктов в провинции Ратчабури, которая, как уточняет издание, имела активы стоимостью более 100 миллионов бат (около 255 миллионов рублей).

По данным The Thaiger, полиция не обнаружила на теле женщины следов насильственной смерти и основной рассматривает версию о самоубийстве. Однако тело направили на вскрытие для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что на таиландском острове Пхукет на одной из вилл обнаружили мертвого россиянина без одежды.