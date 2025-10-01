The Thaiger: пропавшую в Таиланде миллионершу нашли мертвой в канале

В Таиланде пропавшую женщину-миллионершу нашли мертвой в канале, сообщает иностранное СМИ The Thaiger.
Речь идет о 64-летней владелице крупного рынка продуктов в провинции Ратчабури, которая, как уточняет издание, имела активы стоимостью более 100 миллионов бат (около 255 миллионов рублей).
По данным The Thaiger, полиция не обнаружила на теле женщины следов насильственной смерти и основной рассматривает версию о самоубийстве. Однако тело направили на вскрытие для установления точной причины смерти.
Ранее сообщалось, что на таиландском острове Пхукет на одной из вилл обнаружили мертвого россиянина без одежды.