ВС РФ перехватили радиопереговоры об уничтожении группы ВСУ дружеским огнем

Разведка группировки «Восток» зафиксировала радиопереговоры между украинскими военными, в которых говорилось об уничтожении одного из подразделений ВСУ в результате огня, открытого по ним своими же силами. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.