ВС РФ перехватили радиопереговоры об уничтожении группы ВСУ дружеским огнем

Группа украинских пехотинцев отказалась выполнять приказ нового командира, требовавшего проникнуть в населенный пункт Александроград.

Источник: Аргументы и факты

Разведка группировки «Восток» зафиксировала радиопереговоры между украинскими военными, в которых говорилось об уничтожении одного из подразделений ВСУ в результате огня, открытого по ним своими же силами. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно информации ведомства, группа украинских пехотинцев отказалась выполнять приказ нового командира, который требовал проникнуть в населенный пункт Александроград, расположенный на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, и установить там флаг. Военнослужащие покинули свои позиции, после чего подверглись атаке со стороны соседнего подразделения и были полностью уничтожены.

В перехваченной радиосвязи прозвучали слова одного из украинских бойцов о том, что их «уничтожили по приказу». При этом, по данным Минобороны, командование ВСУ распорядилось списать потери на действия российских военных.

Ранее в Харьковской области были уничтожены подразделения украинских формирований, заблокированные в лесу возле Синельниково.