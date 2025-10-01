Водитель закрыл двери и начал движение, не обращая внимания на крики людей: в Омске автобус протащил ребенка по асфальту

В Омске водитель автобуса зажал дверью пятилетнего мальчика и протащил несколько метров по асфальту. По факту ЧП полиция организовала проверку, говорится в Telegram-канале УМВД России по Омской области.
По данным Госавтоинспекции, инцидент произошел 22 сентября на остановке общественного транспорта «Улица Рабиновича» в момент, когда женщина с ребенком пытались войти в салон. Водитель закрыл дверь и протащил мальчика по проезжей части. Позже мать с сыном обратились за медицинской помощью в больницу, где у ребенка диагностировали ушибы.
На опубликованной видеозаписи видно, как водитель закрывает двери прямо перед подбежавшей к автобусу женщиной с ребенком. Мальчик успел поставить ногу на подножку, и его зажало дверью. Водитель начал движение, не отреагировав на стуки в дверь со стороны матери и крики очевидцев, и стал набирать скорость. В результате ребенка вырвало из рук матери, и его протащило по асфальту.
