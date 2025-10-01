Задержки и отмены рейсов в России утром 1 октября: где и какие перебои

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково утром 1 октября фиксируются перебои в расписании. По вылетам отмечаются задержки рейсов в Иркутск, Надым, Екатеринбург, Ургенч, Нижневартовск, Челябинск, Омск, два рейса в Тюмень, Сургут, Пермь, Ош, еще один рейс в Екатеринбург, Душанбе, два рейса в Анталью, Калининград, Батуми и Бухару. Всего на утро 1 октября в Пулково зафиксировано около 20 задержек по вылетам и единичные сбои по прилетам — задержка ожидается только у рейса из Термеза.