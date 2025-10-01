В Уфе полиция ищет водителя, бросившего на дороге сбитую им девочку

По данным ГАИ города, утром 30 сентября неустановленный водитель за рулем своей машины ехал по улице Кольцевой в сторону улицы Кремлевской. Здесь он допустил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В ДТП 9-летняя девочка с различными травмами была доставлена в больницу. Ей оказали помощь и отпустили домой в сопровождении родственников.
По факту ДТП сотрудники ГАИ начали разбирательство. Водитель скрылся с места происшествия — сейчас его ищет полиция. В отношении виновника ДТП возбудят производство по статье 12.27 КоАП РФ, объявят в розыск, а затем применят административное или уголовное наказание.
