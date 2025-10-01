Губернатор Евраев: В Ярославле по техногенным причинам загорелся НПЗ

Пожар на НПЗ в Ярославле. Видео © VK / Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский.
Глава региона отметил, что жители города обеспокоились, приняв возгорание за возможный налёт ВСУ, однако ни одного БПЛА в небе над областью зафиксировано не было.
«Спецслужбы работают на месте, угрозы населению нет», — подчеркнул Евраев.
Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области вспыхнул пожар на промышленном объекте, но тогда причиной стала атака украинских беспилотников. Один из дронов упал на предприятие и вызвал возгорание кровли и сухой травы. Пожарные оперативно ликвидировали пламя, пострадавших не оказалось.
