Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Евраев: В Ярославле по техногенным причинам загорелся НПЗ

В Ярославле загорелся нефтеперерабатывающий завод. По словам губернатора Михаила Евраева, пожар носит исключительно техногенный характер и не имеет отношения к атакам украинских беспилотников.

Источник: Life.ru

Пожар на НПЗ в Ярославле. Видео © VK / Ярославль — Красноперекопский и Фрунзенский.

Глава региона отметил, что жители города обеспокоились, приняв возгорание за возможный налёт ВСУ, однако ни одного БПЛА в небе над областью зафиксировано не было.

«Спецслужбы работают на месте, угрозы населению нет», — подчеркнул Евраев.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области вспыхнул пожар на промышленном объекте, но тогда причиной стала атака украинских беспилотников. Один из дронов упал на предприятие и вызвал возгорание кровли и сухой травы. Пожарные оперативно ликвидировали пламя, пострадавших не оказалось.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше