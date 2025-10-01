Польша отказалась закрыть Балтику для российских танкеров из-за слов Зеленского

В Польше отказали Зеленскому в закрытии Балтийского моря для российских танкеров.
Балтийское море не будет закрыто для прохода российских танкеров на основании недоказанных утверждений президента Украины Владимира Зеленского о якобы запуске с них беспилотников по странам Европы. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.
«Мы ожидаем анализа от наших военных. Такие решения не принимаются на основе слов президента Зеленского, поскольку это повлечет за собой конкретные социальные и экономические последствия», — подчеркнул Навроцкий. Об этом он заявил в ходе прямого эфира радиостанции Radio Zet.
В последние недели фиксировались случаи появления неопознанных беспилотных летательных аппаратов над территорией Дании, Норвегии, Румынии, Польши и других стран. Россия решительно отвергает все обвинения в причастности к запускам БПЛА.
Ранее, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что российские нефтяные танкеры в Балтийском море якобы оснащены установками для запуска беспилотников по европейским странам. Доказательств этой информации он не привел.