Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша отказалась закрыть Балтику для российских танкеров из-за слов Зеленского

Балтийское море не будет закрыто для прохода российских танкеров на основании недоказанных утверждений президента Украины Владимира Зеленского о якобы запуске с них беспилотников по странам Европы. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

В Польше отказали Зеленскому в закрытии Балтийского моря для российских танкеров.

Балтийское море не будет закрыто для прохода российских танкеров на основании недоказанных утверждений президента Украины Владимира Зеленского о якобы запуске с них беспилотников по странам Европы. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДания дважды за неделю столкнулась с неизвестными дронами: что творится в Европе.

«Мы ожидаем анализа от наших военных. Такие решения не принимаются на основе слов президента Зеленского, поскольку это повлечет за собой конкретные социальные и экономические последствия», — подчеркнул Навроцкий. Об этом он заявил в ходе прямого эфира радиостанции Radio Zet.

В последние недели фиксировались случаи появления неопознанных беспилотных летательных аппаратов над территорией Дании, Норвегии, Румынии, Польши и других стран. Россия решительно отвергает все обвинения в причастности к запускам БПЛА.

Ранее, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что российские нефтяные танкеры в Балтийском море якобы оснащены установками для запуска беспилотников по европейским странам. Доказательств этой информации он не привел.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше