Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Саратова

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов, введённые из-за воздушной угрозы, сняты в аэропортах Волгограда и Саратова. Об этом объявили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушёл один самолёт», — уточнил официальный представитель ведомства Артём Кореняко в Telegram.

Сведений об отправке самолётов на запасные аэродромы из-за закрытия аэропорта Саратова нет.

В Волгограде ограничения ввели сегодня в районе часа ночи. В аэропорту Саратова ввели план «Ковёр» после 5 утра. Позже Минобороны РФ отчиталось, что за ночь восемь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, ещё восемь — над Ростовской, три — над Саратовской и один — над Воронежской. Все 20 целей были уничтожены без последствий для гражданского населения.

