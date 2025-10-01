Ограничения сняты в аэропортах Волгограда и Саратова

В Волгограде ограничения ввели сегодня в районе часа ночи. В аэропорту Саратова ввели план «Ковёр» после 5 утра. Позже Минобороны РФ отчиталось, что за ночь восемь дронов были сбиты над территорией Белгородской области, ещё восемь — над Ростовской, три — над Саратовской и один — над Воронежской. Все 20 целей были уничтожены без последствий для гражданского населения.