На территории НПЗ в Ярославской области произошел пожар

Губернатор Михаил Евраев сообщил, что пожар не связан с атакой дронов и носит техногенный характер. Огонь возник на территории НПЗ в Ярославле; там поднялся огромный столб дыма.

Источник: РИА "Новости"

На территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области произошел пожар, сообщил губернатор Михаил Евраев в телеграм-канале. По его словам, атак беспилотниками региона не было.

«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано», — написал Евраев.

Губернатор объяснил пожар техногенными причинами. «Спецслужбы уже работают над его устранением», — добавил Евраев.

Как пишет 76.ru, пожар возник на территории НПЗ в Ярославле. В районе Московского проспекта поднялся огромный столб дыма. На Московском проспекте, в частности, находится предприятие ПАО «Славнефть-ЯНОС».

РБК направил запрос в ПАО «Славнефть-ЯНОС».

«Сегодня в 6:30 выехали автоматически по рангу пожара № 2. По сообщению о задымлении на территории НПЗ. Изначально направлено было девять единиц техники. В 6:42 объявлен ранг пожара № 3. На месте вызова происходит факельное горение. Сейчас там работают пожарные и другие экстренные службы, а также дознаватель МЧС России. Собраны и направлены резервные караулы и техника», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Минобороны об отражении атак дронов над областью также не сообщало. За ночь перехвачено и сбито 20 беспилотников над четырьмя регионами России, больше всего — над Белгородской и Ростовской областями (по восемь), отчиталось ведомство.

Последний раз Евраев сообщал об атаке дронов на регион 28 сентября. Тогда на подлете к Ярославлю сбили три БПЛА. Незначительные повреждения получила кровля частного жилого дома, никто не пострадал, говорил глава региона.

