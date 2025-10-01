Пять человек пострадали в лобовом ДТП в Свердловской области

Опасный выезд на встречную полосу стал причиной дорожной аварии, в которой серьезно пострадали пять человек. ДТП случилось вечером 30 сентября на 7-м километре автодороги Белоярский — Бруснятское — Некрасова. По данным свердловской ГИБДД, 42-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ-21124» с 20-летним водителем за рулем.
«Сила удара была такова, что потребовалась немедленная эвакуация пострадавших. Молодого водителя “ВАЗа” с травмами доставили в больницу Асбеста. Четырех пассажиров иномарки, также получивших различные повреждения, оперативно транспортировали в 36-ю Центральную городскую больницу Екатеринбурга», — рассказали в Госавтоинспекции.
Пассажиры иномарки перевозились без использования ремней безопасности, в отношении водителя и его пассажиров составили административные материалы.