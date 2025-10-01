Врачи в Комсомольске-на-Амуре спасли девочку, проглотившую палочку от чупа-чупса

В Комсомольске-на-Амуре врачи городской больницы № 7 успешно извлекли палочку от леденца, которую проглотила 10-летняя девочка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мама сразу привезла дочку в детское хирургическое отделение. Обследование показало, что палочка находится в желудке и уже успела немного повредить слизистую оболочку. Врачи-эндоскописты с помощью специального инструмента — щипцов с острыми кончиками — аккуратно извлекли инородный предмет.
Как сообщила заведующая эндоскопическим отделением Алла Ким, девочка быстро восстановилась и вернулась к обычной жизни. Медики отметили, что в последнее время к ним часто поступают дети, проглотившие различные предметы — монеты, батарейки, украшения.
Недавно в этой же больнице помогли четырехлетней девочке, которая проглотила заколку для волос. Она застряла в пищеводе и могла серьезно повредить его. Врачи смогли извлечь и этот предмет, и сейчас с ребенком всё хорошо.
Медики призывают родителей быть внимательнее и следить, чтобы дети не брали в рот мелкие предметы.