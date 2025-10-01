Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске почти неделю ищут 69-летнюю женщину в розовой кофте

26 сентября 2025 года она вышла из дома и не вернулась.

Источник: Лиза Алерт

В Ленинском районе Новосибирска без вести пропала 69-летняя Нина Шевцова (Иванова). Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», 26 сентября 2025 года она вышла из дома и не вернулась, поэтому к поискам подключились волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Женщина была одета в голубой жилет, розовую кофту, серые брюки, белые босоножки. С собой у нее была коричневая сумка.

Если у вас есть информация о местонахождении Нины Шевцовой, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске пропал 18-летний молодой парень.