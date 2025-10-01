В Новосибирске почти неделю ищут 69-летнюю женщину в розовой кофте

В Ленинском районе Новосибирска без вести пропала 69-летняя Нина Шевцова (Иванова). Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», 26 сентября 2025 года она вышла из дома и не вернулась, поэтому к поискам подключились волонтеры.