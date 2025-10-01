Московский военный округ раскрыл план призывной кампании

В Российской Федерации с 1 октября начался осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря 2025 года. Согласно приказу министра обороны РФ Андрея Белоусова, подписанному 29 сентября, для прохождения службы по призыву планируется направить 135 тысяч человек. В субъектах, расположенных на Крайнем Севере, а также в регионах с аналогичными климатическими условиями, сроки проведения призывной кампании были изменены: призывная кампания там пройдет с 1 ноября по 31 декабря.