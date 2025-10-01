Московский военный округ раскрыл план призывной кампании

Отправка граждан, призванных на военную службу, начнется с 15 октября.
Военные комиссариаты Московского военного округа намерены до конца 2025 года призвать на срочную службу свыше 30 тысяч граждан. Об этом сообщили в пресс-службе командования округа.
«Всего военные комиссариаты Московского военного округа планируют призвать на военную службу и направить в войска более 30 тысяч человек», — сказано в сообщении. Его приводит РИАН. Также говорится, что призыв на срочную военную службу продлится до 31 декабря 2025 года.
В пресс-службе уточнили, что отправка граждан, призванных на военную службу, намечена на 15 октября. Основную массу призывников планируется направить в учебные подразделения и воинские части, где они смогут освоить современные образцы вооружения и получить военно-учетные специальности. После завершения курса подготовки новобранцы будут распределены по воинским формированиям с учетом приобретенных ими навыков.
В Российской Федерации с 1 октября начался осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря 2025 года. Согласно приказу министра обороны РФ Андрея Белоусова, подписанному 29 сентября, для прохождения службы по призыву планируется направить 135 тысяч человек. В субъектах, расположенных на Крайнем Севере, а также в регионах с аналогичными климатическими условиями, сроки проведения призывной кампании были изменены: призывная кампания там пройдет с 1 ноября по 31 декабря.