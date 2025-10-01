11 наркопритонов ликвидировали в Нижегородской области

11 наркопритонов накрыли в Нижегородской области в 2025 году. Об этом стало известно на расширенном заседании Общественного совета при региональном ГУ МВД, информирует пресс-служба ведомства.
Как сообщил начальник областного полицейского главка генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев, в сфере противодействия наркопреступности достигнуты значительные результаты. По линии незаконного оборота наркотиков работа существенно усилена.
— В текущем году на 26,8% больше сотрудниками полиции выявлено наркопреступлений. Пресечена деятельность 11 притонов и двух «подпольных» нарколабораторий, — отметил Юрий Арсентьев. Из незаконного оборота изъято почти 850 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, что составляет минимум пять миллионов разовых доз, не дошедших до потребителей.
На территории Нижегородской области в целом фиксируется положительная динамика по криминогенной обстановке. Отмечено сокращение на 2,9% общего массива зарегистрированных преступлений. Значительно уменьшилось число краж (на 25%) и грабежей (на 7,9%). На 14% снизилась уличная преступность, чему способствовало расширение сети видеонаблюдения и эффективная работа патрульных нарядов.