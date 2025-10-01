11 наркопритонов ликвидировали в Нижегородской области

— В текущем году на 26,8% больше сотрудниками полиции выявлено наркопреступлений. Пресечена деятельность 11 притонов и двух «подпольных» нарколабораторий, — отметил Юрий Арсентьев. Из незаконного оборота изъято почти 850 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, что составляет минимум пять миллионов разовых доз, не дошедших до потребителей.