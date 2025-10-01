У семьи свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова арестованы активы на 500 млн рублей

«В числе арестованного — автомобильный парк экс-супруги чиновника, включающий премиальные модели Audi A8L и два Mercedes-Benz — GLS 400D и 4MATIC. Рыночная стоимость этих автомобилей на вторичном рынке оценивается в 25−30 миллионов рублей. Также под арест попала элитная недвижимость в Москве: квартира в районе Раменки на Ломоносовском проспекте площадью 226 квадратных метров стоимостью около 200 миллионов рублей», — пишет «Уральский меридиан» со ссылкой на базу судебных приставов.
В перечень арестованного имущества попала квартира в ЖК «Тихвинъ» площадью 257 «квадратов» и стоимостью в 20 млн рублей, жилой дом Максима Чемезова — брата экс-чиновника, который также стоит 20 млн рублей, и нежилое помещение на улице Никулинская в Москве площадью 20 квадратных метров и стоимостью 1,5 млн рублей.
Как писал «ФедералПресс», накануне Олег Чемезов арестован Верх-Исетским судом Екатеринбурга и отправлен в СИЗО до 15 ноября по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его бывшая супруга Ирина Чемезова находится под домашним арестом. У семьи арестованы счета.