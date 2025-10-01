Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У семьи свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова арестованы активы на 500 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября, ФедералПресс. У семьи арестованного экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова арестовали активы на 500 млн рублей. Арест имущества применен в качестве обеспечительной меры для возможного возмещения ущерба в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Источник: ФедералПресс / Полина Зиновьева

«В числе арестованного — автомобильный парк экс-супруги чиновника, включающий премиальные модели Audi A8L и два Mercedes-Benz — GLS 400D и 4MATIC. Рыночная стоимость этих автомобилей на вторичном рынке оценивается в 25−30 миллионов рублей. Также под арест попала элитная недвижимость в Москве: квартира в районе Раменки на Ломоносовском проспекте площадью 226 квадратных метров стоимостью около 200 миллионов рублей», — пишет «Уральский меридиан» со ссылкой на базу судебных приставов.

В перечень арестованного имущества попала квартира в ЖК «Тихвинъ» площадью 257 «квадратов» и стоимостью в 20 млн рублей, жилой дом Максима Чемезова — брата экс-чиновника, который также стоит 20 млн рублей, и нежилое помещение на улице Никулинская в Москве площадью 20 квадратных метров и стоимостью 1,5 млн рублей.

Как писал «ФедералПресс», накануне Олег Чемезов арестован Верх-Исетским судом Екатеринбурга и отправлен в СИЗО до 15 ноября по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его бывшая супруга Ирина Чемезова находится под домашним арестом. У семьи арестованы счета.