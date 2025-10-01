У семьи свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова арестованы активы на 500 млн рублей

«В числе арестованного — автомобильный парк экс-супруги чиновника, включающий премиальные модели Audi A8L и два Mercedes-Benz — GLS 400D и 4MATIC. Рыночная стоимость этих автомобилей на вторичном рынке оценивается в 25−30 миллионов рублей. Также под арест попала элитная недвижимость в Москве: квартира в районе Раменки на Ломоносовском проспекте площадью 226 квадратных метров стоимостью около 200 миллионов рублей», — пишет «Уральский меридиан» со ссылкой на базу судебных приставов.