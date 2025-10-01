В Уфе двое парней избили знакомого из-за денег

Двоим юношам, обвиняемым в нападении на знакомого, вынесли приговор в Уфе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в январе молодые люди договорились напасть на их общего знакомого. Они направились к месту его жительства, где, дождавшись возле подъезда, один из злоумышленников распылил содержимое перцового баллончика. Затем соучастники нанесли несколько ударов ногами и требовали передать 80 тысяч рублей. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевший отдал имеющиеся у него 67 тысяч рублей.