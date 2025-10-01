В Ярославской области загорелся нефтезавод: губернатор Евраев рассказал о ЧП

Утром 1 октября в Ярославской области произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Об инциденте сообщил глава региона Михаил Евраев.
Губернатор отметил, что жители выражали обеспокоенность возможной причастности к происшествию вражеских беспилотников. Однако он подчеркнул, что случившееся не имеет к этому никакого отношения.
Евраев указал, что за ночь в области не фиксировалось атак дронов, а пожар на предприятии имеет техногенную природу. В настоящий момент продолжается тушение возгорания. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее KP.RU сообщил, что в Краснодарском крае произошёл пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Причиной возгорания стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, сейчас огонь уже полностью ликвидирован.