Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ярославской области загорелся нефтезавод: губернатор Евраев рассказал о ЧП

Пожар произошёл на НПЗ в Ярославской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 1 октября в Ярославской области произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Об инциденте сообщил глава региона Михаил Евраев.

Губернатор отметил, что жители выражали обеспокоенность возможной причастности к происшествию вражеских беспилотников. Однако он подчеркнул, что случившееся не имеет к этому никакого отношения.

Евраев указал, что за ночь в области не фиксировалось атак дронов, а пожар на предприятии имеет техногенную природу. В настоящий момент продолжается тушение возгорания. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее KP.RU сообщил, что в Краснодарском крае произошёл пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Причиной возгорания стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, сейчас огонь уже полностью ликвидирован.